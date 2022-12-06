Вторник, 6 Декабря 2022 09:45

АрмИнфо.Распространяемая в СМИ информация о согласии командования Российского миротворческого контингента (РМК) установить азербайджанский таможенный пост в Лачинском коридоре не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении аппарата Совбеза Арцаха.

Вместе с тем отмечается, что в целях недопущения ввоза в зону ответственности РМК запрещенных предметов, российскими миротворцами рассмотрена возможность установки на посту рентген-сканера для досмотра въезжающих транспортных средств. Осуществление контроля грузов спланировано силами специалистов РМК.

"По сему, вновь подчеркиваем, что распространяемая информация о размещении в Лачинском коридоре азербайджанского контрольного пункта является ложью и не отражает положения Трехстороннего заявления руководителей Армении, Азербайджана и России.

Призываем не поддаваться ложным сведениям и следить исключительно за официальной информацией", - отмечается в заявлении.

Ранее, в СМИ был растиражирован видео-ролик, в котором командующий РМК в Нагорном Карабахе Андрей Волков заявляет, что на дороге Горис-Степанакерт, при согласовании с азербайджанской стороной, будет размещен мини-таможенный пункт.