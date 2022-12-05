Понедельник, 5 Декабря 2022 23:22

АрмИнфо.Законопроект о запрете продажи пластиковых пакетов в Армении находится в разработке. Об этом доложено премьер-министру Николу Пашиняну 5 декабря в министерстве окружающей среды в ходе отчета о проделанной работе за 2022 год и планах на будущее.

Как заявили ответственные за сферу, важно не только запретить продажу, но и принять меры по запрету их производства в Армении и ввоза в страну.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, глава министерства Акоп Симидян и его заместители в первую очередь коснулись работ, проводимых в сфере управления водными ресурсами. В частности, сообщалось, что с 2024 года будет введено обязательное требование о работе рыбоводных систем с замкнутым циклом водообеспечения. В настоящее время около 20-25% из более чем 1000 действующих рыбных хозяйств работают с системой возврата воды. С 2024 года будет введено требование онлайн-передачи данных, использования поверхностных и подземных вод, включая экологические выбросы. В течение 2022 года было установлено и опломбировано 25 систем автоматического управления онлайн-ареометрами.

В 2020-2021 гг. проведено исследование фактического состояния ресурсов подземных вод (глубокая скважина) Араратской долины, на основании чего выдача новых разрешений на водопользование из новых скважин в Араратской долине, а для рыбоводства - из существующих скважин, если иное не предусмотрено в планах управления водными бассейнами.

Касаясь выполнения обязательств РА в области климата, официальные лица отметили, что долгосрочная (до 2050 года) стратегия низкоуглеродного развития РА разработана в рамках Парижского соглашения об изменении климата.

В области охраны атмосферного воздуха проекты закона <Об охране атмосферного воздуха> и связанных с ним законов были приняты НС в первом чтении. В ближайшее время будут установлены современные нормы охраны атмосферного воздуха. Подчеркнуто, что меры, направленные на популяризацию электромобилей, продолжаются. Согласно Налоговому кодексу РА срок освобождения от уплаты НДС при импорте и/или реализации транспортных средств с электродвигателем продлен до 1 января 2024 года.

В текущем году была разработана <Лесная политика, стратегия и национальный план действий РА на 2023-2032 годы>, который в настоящее время находится на стадии обсуждения.

Чиновники сообщили, что Министерство предоставляет около 18 видов разрешительных документов. Совместно с Комитетом государственных доходов впервые с 25 июля 2022 года внедрена и доступна электронная система выдачи <Разрешительных документов>.

В области управления водными ресурсами в течение отчетного периода рассмотрена проектно-сметная документация на ликвидацию и консервацию глубоких скважин. Объявлен тендер на выполнение и технический контроль работ по ликвидации или консервации глубоких скважин.

Начат закупочный процесс по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию 10 промышленных полигонов с наиболее негативным воздействием на окружающую среду. В рамках мониторинга загрязненных и деградированных почв на территории Республики Армения сотрудниками министерства были проведены полевые исследовательские работы, отбор проб почвы, лабораторные исследования.

Было доложено, что ЗАО <Аэрометцентр <Звартноц> планирует установить грозовой локатор в международном аэропорту <Звартноц>. Новая современная метеостанция будет также установлена в аэропорту <Ширак>. Далее речь шла о деятельности национальных парков <Севан>, <Дилижан>, <Озеро Арпи>, <Заповедного комплекса>, <Зангезурского биосферного комплекса>, государственного заповедника <Хосровский лес>. Первая группа благородных оленей, выросших в Центре по разведению кавказского благородного оленя при Дилижанском национальном парке, выпущены на природу. В результате животное, считавшееся вымершим в природе, вернулось в естественную среду обитания.

В рамках мероприятий по урегулированию проблем озера Севан продолжается реализация мероприятий. В частности, в их рамках реализуются меры по предотвращению поступления сточных вод в озеро, обеспечению альтернативной очистки сточных вод, обеспечению регулярного сбора мусора, переоснащению системы мониторинга озера Севан и повышению ее пропускной способности, восстановить экосистему озера Севан и разработать план управления Национальным парком <Севан>.

Также были продолжены работы в направлении регулирования промышленного рыболовства в озере Севан. С 2022 года два раза в год проводится учет запасов рыбы и крабов в озере Севан и его водосборном бассейне. Окончательный отчет будет представлен к 15 декабря, что станет основанием для установления квот промыслового вылова на следующий год. Отмечено, что в текущем году в озеро Севан было выпущено 15,5 тыс. летней форели и 163 тыс. серой форели.

Был также упомянут ход лесовосстановительных работ. Отмечалось, что в этом году работы охватили площадь 130 га.

Премьер-министр отметил важность последовательного проведения работ по урегулированию проблем озера Севан, в то же время подчеркнул необходимость введения четких механизмов относительно деятельности общественных пляжей. Касаясь шагов по восстановлению лесов, премьер-министр поручил чиновникам разработать и представить четкую дорожную карту, где будут расписаны задачи и их объемы по годам. Никол Пашинян подчеркнул, что восстановление лесов имеет стратегическое значение для правительства. Также были отмечены проводимые Министерством работы по реализации программ энергосбережения в жилых домах, совершенствованию процесса оценки воздействия на окружающую среду и другим направлениям, обсуждение которых продолжится в ближайшее время.

Напомним, что с 1 января 2022 года в магазинах и других торговых точках Армении разрешены только пакеты, изготовленные из переработанных отходов толщиной менее 50 микрон.