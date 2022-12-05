Понедельник, 5 Декабря 2022 23:16

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11/3 на улице Арабкира, 25, 27 на 17-ой улице, 51 на 29-ой улице; частные дома на 17-ой улице Арабкира, жилые дома 44, 228, 228/1 и частный дом 44/3 на улице Гр.Кочара, частный дом 9 на улице Рига, частные дома 37/7, 39/8, 47/18 на улице Ачаряна, жилой дом 12/1 на улице Рубинянца, жилой дом 106 на улице П.Севака, жилые дома 6, 6/1 на улице Адонца, центральный стадион Раздан, абоненты-жильцы жилых домов 71, 71/1 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Арагацотн, Нор Аманос и Нор Едесия;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улицы Анрапетутяна, Ереванян; частично улицы Азатамартикнери 3-10 и частично переулки 6, 7, 9 в городе Масис;

10:30-13:00 частично село Верин Арташат;

11:00-14:00 частично села Авшар и Айгаван;

11:00-16:00 частично улицы Ачаряна, Орбели, Касяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

13:30-16:00 частично село Нарек;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Ринд;

в Котайкской области:

10։00-16։00 община Фантан, производственная компания “Арчадзор”, станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А.Харатян”, компания “Аэронавигация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Дпроц”, “Ездинер”, ООО “ЛСАГ”, кооп. “Уют”, ООО “Универсал”, кварталы “Акумб”, “Грасеняк”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, ООО ‘Трансгаз”, п/к “Арагиль”, ООО “Сарнаран”, кварталы ‘Датавор”, “Нор”, ООО “Зовуни”, “В.Петросян”, “Тамара ев Ани”, “Д.Мартиросян”, “Каре дар”, квартал ‘Х-1”, ЗАО “Арколад”, ООО “М.Восканян”, “Кар Анк”, “Вива Декол”;

11։00-15։30 частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат”, ООО “Гракнат”, собственник “Г.Айрапетян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-16:00 частично село Ариндж;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

12։00-15։00 частично село Гетаргель;

в Гегаркуникской области:

10։00–13:00 улица З.Андраника, населенный пункт Геговит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

10։00-14։00 частично квартал “Ацарат”, кинотеатр Ацарата, водоканал, улица Арцруни Ехбайрнер, улица Бошнагян (кв. “Торсои”), частный дома улицы Кабелагорцнери, абоненты-жильцы улицы О.Абраамян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар;

в Ширакской области:

10:00-15:00 частично улицы 6, 9 села Пемзашен в Артикском регионе;

11:00-16:00 частично улицы 3, 5 села Ашоцк в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:00-11:00 жилые дома 1, 2, 3, 4 на улице Теряна в городе Каджаран;

10:30-13:00 квартал “Ванки тап”, улица Арцахян в городе Горис;

14:00-16:30 6-ой квартал, Арцахское шоссе, квартал “Пгндзакерт” в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 93-127 на улице Вардананца, частные дома 64-88 на улице Арами, частные дома 1-16 на улице Екмаляна, жилой дом 10 на улице Парпеци, жилые дома 43-51, 58-72 на улице Пушкина, жилые дома 7-17, 21 на улице Саряна, жилые дома 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 31/1, 33/1, 33/2 на улице А.Хачатряна, частные дома 1-15 на 1-ом переулке А.Хачатряна, жилые дома 12, 14, 16, 16А, 16Б, 21, 21/5, 22, 22/3, 23/1, 23, 23/1, 23/2, 24, 26, 118/1 на улице Папазяна, частный дом 56/1 на переулке Папазяна, частный дом 113 на 2-ом переулке Папазяна, жилые дома 23, 23/1, 23/2, 23/3, 25 30/2, 32, 34, 34/1, 34/2, 35/2, 36, 36Б, 36Г, 38, 40, 42, 44 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, частные дома 26-102, 86 -102 на улице Амо Сагяна; жилые дома 82, 92/1, 92/2, 123 на улице Эмина, жилые дома 70/1, 78/3, 88 и частные дома 72-78 на улице Гр.Арцруни, жилые дома 14, 14/1, 14/2, 22, 24, 27, 27А, 165, 171 на улице Гр.Кочара, частный дом 14 на улице Рига, частные дома на улице Малхасяна, жилые дома 13, 15, 15/4, 25, 27, 29 и частные дома 44а-64а на улице Сундукяна, жилые дома 7, 9 на улице Врацакан, жилые дома 1/2, 2/1, 3, 4 и частные дома 2-18 на улице Заряна, жилой дом 9 на 1-ом переулке Заряна, абоненты-жильцы жилых домов 1, 5, 7 на пр. Цовакала Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Лукашина и абоненты-жильцы на улице Шаумяна 16;

11:00-15:00 жилые дома 7/1, 7/2, 16 на 1-ой улице Аванесова; 1, 3, 5 на 4-ой улице;

11:00-16:00 научный центр травматологии и ортопедии и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 125 на улице Арменакяна, частный дом 228 на улице норки Айгинер, центр репродуктивного здоровья “Витромед”, ООО “Гуанца Риелти”, “Айги”, “Людвигович” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Армавирской области:

10:00-16:00 село Акналич;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улицы 3, 4, 5, 9, 10, частично улицы Ереванян, Анрапетутян в городе Масис;

10:30-13:00 частично село Айгестан;

10:30-16:00 частично улицы Ачаряна, Огостоси 23 в городе Арташат;

13:30-16:00 частично села Вардашен и Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

10։00-12։00 станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Агверан;

11:00-16:00 частично село Ариндж;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Лорийской области:

10:30-16:30 села Лорут, Шамут, Атан и Агнидзор;

в Сюникской области:

10:30-16:30 частично улицы Арташисяннери, Хоренаци, Мамиконянца, Гарегина Нжде в городе Горис.