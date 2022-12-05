Понедельник, 5 Декабря 2022 17:07

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что существует более двух проектов мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Так, 5 декабря в Москве на пресс-конференции с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, глава МИД России Сергей Лавров на просьбу более подробно рассказать о Вашингтонском и Московском проектах мирных договоров, в частности, сказал: "Ну, наверное, их больше чем два. Потому, что Московский проект был подготовлен давно. Еще в начале этого года и передан сторонам как подтверждение стремления Российской Федерации помочь найти общую базу. И он в целом был позитивно встречен сторонами".

Однако, продолжил Лавров, с тех пор были и известные предложения Азербайджана - 5 принципов, была реакция премьер-министра Армении на эти предложения, и со всем недавно, этой осенью, как раз во время поездки глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтон, азербайджанская сторона представила очередную версию возможного документа.

"После уже возвращения из Вашингтона, как я понимаю, армянская сторона представила свои контрпредложения. И мы по-прежнему готовы оказывать содействие сторонам в этом вопросе. Но, здесь, как я понимаю очень важно определиться в главных, принципиальных вещах. И в этом смысле, то, что было согласованно руководителями Армении и Азербайджана в Праге 6 октября, конечно же, имеет рубежное значение, когда они подтвердили свою нацеленность на решение всех проблем на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации от декабря 1991 года", - отметил он.

По его словам, если это так, а этот так, поскольку его подтвердили премьер Армении и президент Азербайджана то, решение задачи существенно облегчается.

В свою очередь Байрамов подтвердил, что рассматриваются различные проекты. "Мы рассматриваем данный вопрос как фундаментальный с точки зрения нормализации армяно-азербайджанских отношений. У Азербайджана есть четкое видение данного вопроса и желание его решать", - сказал он, напомнив, что именно Азербайджан после агрессии в отношении Арцаха и оккупации ее территорий, предложил "перевернуть страницу вражды" и в феврале текущего года предложил 5 принципов мирного договора.

На просьбу дать оценку принятому французским законодательным органом документа, в котором в том числе и звучит призыв наложить санкции на Азербайджан в связи с агрессией в отношении Армении, Байрамов с иронией обвинил Францию в предвзятости и нанесению якобы ущерба переговорному процессу.

"Основная ответственность здесь считаем, что лежит на армянской и азербайджанской сторонах. 30 лет истории конфликта показали, что сидеть и ждать, что кто-то придет и за нас решит вопрос - наивно", - сказал Байрамов. При этом, как бы, между прочим, завуалировано, обвинив некоторые третье страны в попытках повысить градус конфронтации в регионе, и искусственно увеличить своё значение в региональных процессах.

Он также затруднился сказать, когда будет подписан мирный договор, при этом добавив, что Азербайджана готов в максимально короткие сроки это сделать.