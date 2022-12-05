Понедельник, 5 Декабря 2022 12:16

АрмИнфо. По положению на утро 5 декабря, в Армении есть закрытые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как отмечает источник, закрыты автомобильные дороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона. На автодорогах Ширакского, районов Апаран, Талин, Арагац Арагацотнского регионов и поворотах Дилижан местами наблюдается гололедица. В районах Апаран, Арагац Арагацотнского, Ноемберян, Иджеван, Берд Тавушского регионов, на поворотах Дилижана, городах Ванадзор, Спитак, Степанаван Лорийского, Капан Горис, Сисиан Сюникского регионов и участке под названием "Зангер" идет снег. На перевале Варденяц, участке под названием Сараван-"Зангер", поворотах Дилижана, в районе Ноемберян Тавушского региона, участке села Ланджик Ширакского и высокогорных местах Сюникского регионов наблюдается туман.

Согласно полученным данным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.