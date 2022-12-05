Понедельник, 5 Декабря 2022 12:13

АрмИнфо.Телерадиокомпания <Культурный канал> при поддержке ACBA Bank-a создал новую платформу для литературного сообщества Армении - <Эджадир> (https://www.ejadear.com/).

Как говорится в сообщении пресс-службы литературного портала, данная площадка поможет всем авторам, без каких-либо ограничений, представить свое творчество, зарегистрировавшись на портале <Эджадир>.

Согласно источнику, портал помогает литераторам в популяризации творчества, защите их авторских прав и открывает новые таланты в отечественной литературе.

Основателем платформы выступает Артур Акопян - основатель, гендиректор <Культурного канала>.