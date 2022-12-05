Понедельник, 5 Декабря 2022 12:11

АрмИнфо.С 27 ноября по 3 декабря 2022 года в г.Рабате, Марокко прошла 17-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

В заседании приняли участие представители из 180 стран-участников, неправительственных организаций, учреждений культуры и других заинтересованных сторон со всего мира.

В ходе сессии были рассмотрены 46 заявок на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, представленных государствами-участниками Конвенции.

1 декабря 2022 г. на основе широкого консенсуса вышеуказанный Комитет единогласно принял решение о включении номинации «Искусство туркменской вышивки» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Данная номинация была инициирована Туркменистаном в марте 2021 года, как важная часть нематериального культурного наследия страны. При этом Исламская Республика Иран выступила соавтором номинации.