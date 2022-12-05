Понедельник, 5 Декабря 2022 11:41

АрмИнфо.6 и 7 декабря с 11:00 до 18:00 Ереванский метрополитен работать не будет. Об этом сообщает пресс-служба Метрополитена. Согласно источнику, жители Еревана лишаться возможности пользоваться метро по причине съемок программы для Детского Евровидения.

Помимо этого, отметим, что 5 декабря, с 15:00, будут перекрыты улицы, ведущие к площади Республики, в частности, проспект Тиграна Меца (перекресток Тиграна Меца - ул. Ханджяна), улица Налбандяна (от площади Сахарова), улица Абовяна (перекресток Абовяна-Пушкина), улица Амиряна (перекресток Амиряна-Закяна), улица Вазгена Саргсяна (от площади Шаумяна).

В дни проведения Евровидения (10 и 11 декабря) с 12:00 периодические будет перекрываться движение по улице Афин и Цицернакабердское шоссе.