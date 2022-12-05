Понедельник, 5 Декабря 2022 11:41

АрмИнфо.Армянская сторона 1 декабря текущего года передала азербайджанской стороне останки 10 жертв первой карабахской войны и 2 карты, где указаны возможные места нахождения останков 4 лиц. Об этом сообщает Служба национальной безопасности Армении. "Таким образом, с 9 ноября 2020 года по сегодняшний день армянская сторона передала азербайджанской стороне останки 140 жертв Первой карабахской войны и 5 карт", - резюмировали в СНБ РА.

Отметим, что согласно Международному комитету красного креста (МККК), в результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха пропавшими без вести считались: в Армении 406 человек, в Нагорном Карабахе - 454, в Азербайджане - около 3700. -