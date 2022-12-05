Понедельник, 5 Декабря 2022 11:38

АрмИнфо.Последние события, касающиеся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахского конфликта обсудили в ходе встречи 3 декабря министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян подчеркнул, что применение силы и угрозы силой со стороны Азербайджана, продолжающиеся провокации и воинственные заявления являются главным препятствием на пути к установлению устойчивого мира в регионе.

Состоялся обмен мнениями об обеспечении прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, а также о создании международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку.

Арарат Мирзоян и Филип Рикер обменялись мнениями о процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также о разблокировании транспортных инфраструктур в регионе.

Коснувшись вызовов безопасности в регионе, глава МИД РА особо подчеркнул императив ликвидации последствий развязанных Азербайджаном агрессий против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения и вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории РА.