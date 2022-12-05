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АрмИнфо.Последние события, касающиеся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахского конфликта обсудили в ходе встречи 3 декабря министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян подчеркнул, что применение силы и угрозы силой со стороны Азербайджана, продолжающиеся провокации и воинственные заявления являются главным препятствием на пути к установлению устойчивого мира в регионе.
Состоялся обмен мнениями об обеспечении прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, а также о создании международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку.
Арарат Мирзоян и Филип Рикер обменялись мнениями о процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также о разблокировании транспортных инфраструктур в регионе.
Коснувшись вызовов безопасности в регионе, глава МИД РА особо подчеркнул императив ликвидации последствий развязанных Азербайджаном агрессий против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения и вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории РА.
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|МВД НКР: Азербайджанцы применили насилие в отношении армянской молодежи в Арцахе
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|Несмотря на возмещение ущерба: Генпрокуратура Армении ставит под сомнение дальнейшее пребывание командира воинской части, присвоившего дизтопливо, в занимаемой должности
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|Посол России: ОДКБ не стремится к экспансии и "не выворачивает руки" членам Организации
|Верховный орган партии АРФД принял решение не слагать депутатские мандаты - оппозиционер
|Глава МИД Армении провел отдельные встречи с коллегами из Словакии и Словении
|Главы МИД Армении и Португалии обсудили пути наращивания деловых контактов между двумя странами
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|Сурен Папикян отказался комментировать возможную закупку оружия у Индии
|Главы МИД Армении и Венгрии договорились о восстановлении полноценных дипломатических отношений
|Глава МИД Армении рассказал Генсеку ОБСЕ о хрупкости мира в регионе
|Парламент Армении обсуждает проект заявления в ответ за заявление азербайджанского парламента
|Глава МИД Армении: Адресные и принципиальные оценки международного сообщества могут способствовать установлению стабильности на Южном Кавказе
|В нынешних условиях международное присутствие на местах и четкое отношение к агрессии и государству-агрессору важны как никогда - Мирзоян
|4․653․223 драмоввфонд "АренМеграбян": бенефициар «Силы одного драма» за декабрь - Фонд Здоровья Детей Армении
|Боррель и Мирзоян обсудили региональное миростроительство
|Президент Tуркменистана принял министра энергетики Исламской Республики Иран
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Армении рассказал коллегам из Эстонии, Литвы, Швейцарии и Греции о ситуации на Южном Кавказе
|Правительство Армении на месяц продлило срок выплаты семьям без вести пропавших военнослужащих
|В МИД предоставили детали встречи представителей Армении и Турции на границе
|Посольство США в Армении приветствует посла Филипа Рикера в Ереване
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|В Армении потерпел крушение двухмоторный самолет, есть жертвы
|Париж: Резолюция о содействии Армении не отражает официальную позицию Франции
|Кандидат в послы США в РА: Мирное урегулирование ситуации на Южном Кавказе необходимо для более безопасного и процветающего будущего Армении и региона
|Главы МИД Армении и Чехии обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе
|Ардшинбанк проводит акцию 10000 драмов за денежный перевод каждому 300-ому клиенту
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