Понедельник, 5 Декабря 2022 11:36

АрмИнфо.Азербайджанцы применили насилие в отношении армянской молодежи в Арцахе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики Арцах.

Согласно ведомству, 4 декабря текущего года, в сопровождении российских миротворцев в очередной раз было организовано движение колонны азербайджанских грузовиков по маршруту Матагис-Карвачар. Колонна состояла из грузовых машин и одного легкового автомобиля, в которой находилось четверо азербайджанцев в штатском.

Согласно силовой структуре, по предварительной информации, находившиеся в легковом автомобиле лица, являются служащими Вооруженных сил и Военной полиции Азербайджана. "Между тем периодическое использование указанного маршрута при посредничестве российских миротворческих сил и в их сопровождении должно иметь только гуманитарные цели.

На данный момент Полиция Республики Арцах принимает меры по выяснению и документированию обстоятельств происшествия. О случившемся проинформировано также командование миротворческих войск РФ", - резюмировали в МВД НКР.