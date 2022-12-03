Суббота, 3 Декабря 2022 14:06

АрмИнфо.Коллективные силы оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время насчитывают 20 тысяч военнослужащих, сообщил начальник управления применения войск коллективных сил ОДКБ Анатолий Яковлев.

"(В структуре ОДКБ - ИФ) созданы силы и средства безопасности, это, прежде всего, коллективные силы оперативного реагирования. Порядка 20 тыс. военнослужащих контингентов сил специального назначения государств, которые готовы к применению во всех регионах зоны ответственности ОДКБ", - сказал он в эфире телекомпании Минобороны Белоруссии "ВоенТВ", передает Интерфакс.

"Созданы миротворческие силы ОДКБ, это порядка 3,8 тыс. военнослужащих, - добавил он. - Созданы коллективные авиационные силы".

Начальник управления применения войск коллективных сил ОДКБ подчеркнул, что к настоящему моменту "создана действенная система коллективной безопасности, с соответствующими силами и средствами".

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан