Суббота, 3 Декабря 2022 15:58

АрмИнфо. Умышленное закрытие Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах и Армению, является очередным проявлением политики запугивания и геноцида в отношении народа Арцаха. Об этом сказано в заявлении ЗПЧ Республики Арцах Гегама Степанян на своей странице Facebook.

Он напомнил, что 3 декабря 2022 года после полудня по ложным экологическим причинам азербайджанская сторона перекрыла трассу Степанакерт-Горис на участке Шуши, которая является единственной дорогой, связывающей Арцах с внешним миром.

"На данный момент 120 тысяч жителей Арцаха находятся в полной блокаде, столкнувшись с надвигающейся гуманитарной катастрофой, преступно ответственными за которую являются азербайджанские власти.

С момента установления режима прекращения огня мы неоднократно становились свидетелями преднамеренного нападения Азербайджана на инфраструктуру Арцаха с целью нарушения нормальной жизни в Арцахе, а также действий, направленных на срыв её функционирования, что является составляющим элементом общей политики этнической чистки Арцаха. Более того, в последнее время азербайджанская сторона постоянно придумывала ложные информационные поводы для легитимации возможного закрытия дороги.

О повторении подобных угроз мы сообщали посредством различных каналов и средств. В следствие отсутствия надлежащего и целенаправленного механизма предотвращения, азербайджанская сторона действует безнаказанно, чему должен быть положен конец.

Следовательно, я призываю и требую от основных игроков международного сообщества точечными и жесткими шагами принять карательные и превентивные меры, иначе повторение подобных случаев и гуманитарной катастрофы неизбежно", - подчеркнул Степанян.

С заявлением выступило и Министерство иностранных дел Республики Арцах.

"3 декабря, в полдень, азербайджанская сторона предприняла

очередную провокацию, перекрыв трассу Степанакерт-Горис на перекрестке Шуши - Карин так, тем самым прервав связь Арцаха с Арменией и селами Бердашенского подрайона Шушинского района.

Этот бесчеловечный поступок является очередным доказательством того, что главная цель Азербайджана - деарменизировать Арцах, провести там

этнические чистки и геноцид - осталась неизменной. Данный террористический акт также подрывает достигнутое на международном уровне соглашение по Лачинскому коридору и наносит подлый удар по миротворческой миссии Российской Федерации по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Геноцидальная политика и действия Азербайджана - серьезный вызов цивилизованному миру и демонстрация неприкрытого неуважительного и пренебрежительного отношения к международному праву. Призываем международное сообщество строго осудить антиармянскую государственную политику Азербайджана и предпринять действенные шаги по обузданию агрессора", - резюмировали в МИД НКР.

Как стало известно ранее, вот уже более двух часов как азербайджанцы перекрыли дорогу Степанакерт-Горис. Эти действия вражеских сил идут в разрез с трехсторонними обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.