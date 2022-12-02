Пятница, 2 Декабря 2022 19:49

АрмИнфо.Сообщения о том, что сотрудники Патрульной службы Полиции РА в Ванадзоре пытали граждан, абсолютно не соответствует действительности. Об этом 2 декабря журналистам заявил заместитель начальника Полиции РА Ара Фиданян.

По его словам, в рамках данного дела возбуждено уголовное дело, которое ответит на все вопросы. <Скажу больше, произошел обратный

процесс, когда граждане проявили по отношению к патрульным неправомерные действия>, - сказал Фиданян. Он отметил, что причиной инцидента стало управление автомобилем с грубыми нарушениями правил дорожного движения. Патрульные попытались остановить нарушителей, что и привело к произошедшему.

Замначальника Полиции затруднился сказать, произошел ли инцидент во время движения эскорта премьер-министра, отметив лишь, что автомобиль явно нарушал правила дорожного движения. В результате действий граждан, применивших металлические прутья, пострадали двое полицейских.

Отметим, что правоохранители расследуют действия как жителей Ванадзора - семьи Аветисян, так и полицейских. Согласно материалам следствия, 26 ноября произошла драка между патрульными, расчищавшими дорогу для проезда кортежа премьер- министра, следовавшего в Тавуш, и членами семьи Аветисян из Ванадзора. Правоохранительные органы расценили действия граждан как хулиганство, а также вмешательство в деятельность должностного лица посредством применения насилия. Согласно другому уголовному делу, полицейские пытали Аветисянов, в том числе, их несовершеннолетнего сына. Как передает пресс- служба Следственного комитета, водитель автомобиля <Опель> не подчинился указанию сотрудника полиции, создал аварийную ситуацию и припарковался на ближайшей автозаправочной станции. Затем, по версии правоохранителей, при оформлении административного правонарушения подошли другие граждане, стали нецензурно выражаться, брызгали жидкостью и ударили сотрудника полиции, в том числе, металлическими прутьями. На основании сообщений граждан было возбуждено второе уголовное производство по проверке действий патрульных.