Пятница, 2 Декабря 2022 19:47

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении подняла вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания командира воинской части, присвоившего дизтопливо, выделенное ВЧ, на 2,5 млн драмов, в занимаемой должности.

Согласно информации надзорного органа, командир N-й воинской части МО С.Э., используя свое служебное положение, присвоил квитанции для оплаты за 4 тысячи 515 литров бензина и 3 тысячи 710 литров дизельного топлива, выделенных воинской части и фактически вверенных ему на сумму в 2 млн 441 тыс. 985 драмов.

В частности, установлено, что С. Е., занимая с 8 сентября 2016 года должность командира соответствующей воинской части МО РА, использовал служебное положение, имея умысел на хищение чеков на бензин и дизельное топливо марки <АИ-92>, закрепленных за воинской частью, - с января 2021 года по январь 2022 года, в дни, не установленные следствием, без документов, незаконно вывел из фонда имущества воинской части и фактически присвоил себе чеки на 4515 литров бензина и 3 710 литров дизельного топлива, часть которых он сдал в оплату квартплаты, а часть продал, тем самым причинив государству крупный материальный ущерб на общую сумму 2 млн 441 тыс. 985 драмов.

<Вышеуказанное подтверждено обвинительным актом Антикоррупционного суда от 16 ноября 2022 г. (в ходе предварительного следствия командир в/ч признал себя виновным по предъявленным обвинениям, дал признательные показания, раскаялся в содеянном и восстановил причиненный государству ущерб на сумму 2 млн 442 тыс драмов РА). Надзирающий прокурор ходатайствовал Минобороны рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания командира воинской части в занимаемой должности>, - говорится в сообщении генпрокуратуры.