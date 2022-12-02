Пятница, 2 Декабря 2022 19:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 31, 31/6, 31/8 на улице Ленинградяна, бывший колхоз “Нор Ухи”, частные дома на улицах , 10, 11, 12, 13, 14, 16 в кв. 'Норагавит”, частные дома на 1-ом тупике 10-ой улицы кв. “Норагавит” и на 2-ом переулке 11-ой улицы Норагавита, частные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), научно-исследовательский институт 'Энергетики”, частные дома 16-55 на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11-220 и частные дома 1-148/5 на улице Антараин, жилые дома 9-192/2 и частные дома 1-186/13 на улице Верин Антараин, жилые дома 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Азгалдяна, жилой дом 52/20 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 22 на улице Г.Эмина, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 6/2, 10/2 на улице Улнеци, жилые дома 51 на 1-ой улице; 4, 4А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А на 2-ой улице; 2 на 3-ей улице; 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22 на 4-ой улице, частные дома 13г-68б на улице М.Аветисяна, 28-46 на 2-ой улице, жилые дома 15, 19, 21, 21/1, 23, 24А, 26, 28, 28/1 и частные дома 64-129 на улице Дро, жилой дом 19/2 на 4-ом переулке Дро, частные дома на 4-ом переулке Дро, частные дома 66-82 на улице Шовроян, жилые дома 15/17, 51/2, 53/9 на улице П.Севака, частные дома 7-39 на улице Норашхараин, жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 23, 23/1 на улице Рубинянца, частные дома 82-108/1 на улице Райниса, жилые дома 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 на улице Лепсуса, жилые дома 22 на 2-ой улице, 8/4 на 5-ой улице и частный дом 18 на 1-ой улице Лепсуса, частные дома 4-40А на 5-ой улице Зейтуна, частные дома 1-13 на улице Усуб Бек Темуряна, частные дома 34-62 на улице Ягубяна, станция Рубинянц/Южно-Кавказской железной дороги;

11:00-16:00 улица Сарми;

в Армавирской области:

10:00-16:00 село Акналич;

11:00-12:00 село Араташен;

11:00-17:00 села Паракар, Таиров, Мусалер, Птгунк, Аревашат, Дашт, Айгешат, птицефабрика “Шаумян” Вагаршапатского района;

в Араратской области:

10:30-13:00 частично улицы Араза, Исакова, Атарбекяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

13:30-16:00 частично улицы Маркса, Айвазовского, Касяна, Прошяна, Огостоси 23, Самвела Акобяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 село Орс и частично село Арени;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

11:00-13:00 пивной завод “Котайк”, Дрожжевой завод, ООО “Картинг”, ООО “Армениан тобако компани”, УИУ “Абовян” в Абовянском регионе; село Маяковский и частично село Балаовит.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11/3 на улице Арабкира, 25, 27 на 17-ой улице, 51 на 29-ой улице; частные дома на 17-ой улице Арабкира, жилые дома 44, 228, 228/1 и частный дом 44/3 на улице Гр.Кочара, частный дом 9 на улице Рига, частные дома 37/7, 39/8, 47/18 на улице Ачаряна, жилой дом 12/1 на улице Рубинянца, жилой дом 106 на улице П.Севака, жилые дома 6, 6/1 на улице Адонца, центральный стадион Раздан, абоненты-жильцы жилых домов 71, 71/1 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Арагацотн, Нор Аманос и Нор Едесия;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улицы Анрапетутяна, Ереванян; частично улицы Азатамартикнери 3-10 и частично переулки 6, 7, 9 в городе Масис;

10:30-13:00 частично село Верин Арташат;

11:00-14:00 частично села Авшар и Айгаван;

11:00-16:00 частично улицы Ачаряна, Орбели, Касяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

13:30-16:00 частично село Нарек;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Ринд;

в Котайкской области:

10։00-16։00 община Фантан, производственная компания “Арчадзор”, станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А.Харатян”, компания “Аэронавигация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Дпроц”, “Ездинер”, ООО “ЛСАГ”, кооп. “Уют”, ООО “Универсал”, кварталы “Акумб”, “Грасеняк”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, ООО ‘Трансгаз”, п/к “Арагиль”, ООО “Сарнаран”, кварталы ‘Датавор”, “Нор”, ООО “Зовуни”, “В.Петросян”, “Тамара ев Ани”, “Д.Мартиросян”, “Каре дар”, квартал ‘Х-1”, ЗАО “Арколад”, ООО “М.Восканян”, “Кар Анк”, “Вива Декол”;

11։00-15։30 частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат”, ООО “Гракнат”, собственник “Г.Айрапетян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-16:00 частично село Ариндж;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

12։00-15։00 частично село Гетаргель;

в Гегаркуникской области:

10։00–13:00 улица З.Андраника, населенный пункт Геговит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

10։00-14։00 частично квартал “Ацарат”, кинотеатр Ацарата, водоканал, улица Арцруни Ехбайрнер, улица Бошнагян (кв. “Торсои”), частный дома улицы Кабелагорцнери, абоненты-жильцы улицы О.Абраамян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар;

в Ширакской области:

10:00-15:00 частично улицы 6, 9 села Пемзашен в Артикском регионе;

11:00-16:00 частично улицы 3, 5 села Ашоцк в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:00-11:00 жилые дома 1, 2, 3, 4 на улице Теряна в городе Каджаран;

10:30-13:00 квартал “Ванки тап”, улица Арцахян в городе Горис;

14:00-16:30 6-ой квартал, Арцахское шоссе, квартал “Пгндзакерт” в городе Горис.