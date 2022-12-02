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 Пятница, 2 Декабря 2022 19:44
Марианна Мкртчян

Филипп Рикер: США привержены обеспечению мирного будущего на Южном Кавказе

Филипп Рикер: США привержены обеспечению мирного будущего на Южном Кавказе

АрмИнфо.Посольство США в Армении распространило видео-обращение американского сопредседателя МГ ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Филиппа Рикера по итогам визита в Ереван.

Отметив, что это его второй визит в Армению после назначения на пост старшего советника по переговорам на Кавказе, Рикер отметил, что как во время предыдущего, так и во время этого визита впечатлен приверженностью Армении общим демократическим ценностям, несмотря на стоящие перед страной вызовы.

" Эта приверженность представляет будущее Армении и всего Южного Кавказа. Я благодарен за важные и эффективные встречи, проведенные в правительстве РА. В частности, с премьер-министром РА, главой МИД, а также с представителями гражданского общества и другими заинтересованными сторонами", - сказал американский дипломат.

Он напомнил, что подобного рода встречи он на прошлой неделе провел в Баку и Тбилиси.

"США на самом высоком уровне, в лице Госсекретаря Блинкена и Советника по вопросам Нацбезопасности Салливана вовлечены и поддерживают прямые армяно-азербайджанские переговоры. Мы привержены обеспечению мирного будущего на Южном Кавказе.  Глубоко убеждены, что продолжающийся прямой диалог (то есть не военные действия, а дипломатия) играет ключевую роль в урегулировании и достижении всеобъемлющего долгосрочного мира.

Понимаем, что это нелегко, но хочу повторить слова Блинкена на встрече с Мирзояном и Байрамовым о том, что США готовы сделать все, для поддержки ваших усилий в достижении мира", - резюмировал Рикер. 

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