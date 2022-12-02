Пятница, 2 Декабря 2022 18:58

АрмИнфо. 6 декабря в Армении стартует 10-й юбилейный международный фестиваль имени Арама Хачатуряна. Фестиваль пройдет по инициативе Государственного симфонического оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижера Сергея Смбатяна при поддержке Министерства образования и культуры.

Как сообщили в ведомстве, этот музыкальный фестиваль ежегодно принимает известных музыкантов. За предыдущие 9 лет на ереванских сценах выступали такие выдающиеся артисты как Максим Венгеров, Александр Романовский, Джон Малкович, Сергей Хачатрян, Готье Капюсон. В этом году любителей классической музыки также ждут интересные музыкальные встречи. В составе Государственного симфонического оркестра Армении выступят виолончелисты Севак Аванесян и Анастасия Кобекина, скрипачка Кармине Лаури, пианист Массимо Спада. Концерты фестиваля проведут дирижеры Сергей Смбатян и Георгий Пехливанян. Наряду с произведениями Арама Хачатуряна, прозвучат произведения Сергея Прокофьева, Михаила Глинки, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Леонарда Бернштейна, Фридриха Гульды, Антонина Дворжака.

Во время фестиваля, как и каждый год, оркестр представит концертную программу <Хачатурян Джаз>, исполнив произведения Арама Хачатуряна в джазовой аранжировке. В качестве солиста выступит пианист Ваагн Айрапетян.

Фестиваль, в рамках которого состоятся пять концертов, продлится до 20 декабря. Международный фестиваль имени Арама Хачатуряна является членом Ассоциации европейских фестивалей с 2021 года.