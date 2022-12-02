Пятница, 2 Декабря 2022 14:06

АрмИнфо. Несмотря на частную критику, ОДКБ - эта организация, функционирующая на основе реального равноправия и суверенитета государств. Подобное мнение выразил посол России в Армении Сергей Копыркин.

По его словам, именно этим обусловлено то, что странам не всегда удается прийти к согласованию решения, поскольку никто никому "не выворачивает руки".

"ОДКБ не стремится к экспансии, не стремится выйти за рамки региона своего воздействия и не навязывает какие-то рецепты развития, поведения государств. То есть это действительно сообщество равноправных, суверенных государств", - сказал дипломат, добавив, что это, безусловно, усложняет порой процесс согласования тех или иных документов, однако отвечает философии поведения на международной арене.

В этом ключе он выразил убеждении, что за этой философией будущее, поскольку ее поддерживают преобладающее большинство государств мира.

Он согласился, что на последнем саммите в Ереване, государствам-членам ОДКБ не удалось окончательно согласовать решение по оказанию помощи Армении, однако, как официально было заявлено, работа в этом направлении будет продолжена. "Россия намерена активно участвовать в этой работе", - сказал Копыркин в интервью телеканалу Кентрон.

В заключение он напомнил, что президент России дал высокую оценку председательства Армении в ОДКБ в 2022 году.

Отметим, что после Азербайджанской широкомасштабной военной агрессии в отношении суверенной территории Армении 13-14 сентября официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, на которая была возложена функция оценки ситуации и выработки комплекса мер по оказанию содействия. Позже российская сторона сообщила, что ОДКБ готова направить мониторинговую миссию на границе, если СКБ ОДКБ одобрит эту меру. В Ереване же заявили, что ожидают от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий.

23 ноября в Ереване прошло заседание СКБ ОДКБ, на котором должно было быть принято решение по оказанию помощи Армении. Однако, премьер-министр Армении отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил он в ходе выступления на заседании СКБ ОДКБ в Ереване, добавив, что не готов подписать документ в таком виде.