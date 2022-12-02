Пятница, 2 Декабря 2022 14:05

АрмИнфо. Верховный орган партии АРФ <Дашнакцутюн> принял решение не слагать депутатские мандаты. Об этом 2 декабря журналистам заявил представитель партии, входящей в парламентскую оппозиционную фракцию <Армения>, Ишхан Сагателян.

Он не скрыл, что подобного рода обсуждения во фракции были, но Верховный орган АРФД принял решение продолжить парламентскую деятельность. Более того, партия обратилась ко всем союзникам по блоку продолжать работу в Национальном Собрании. Личные же мнения отдельных представителей партии не имеют значения, когда есть решение Высшего органа партии. <Соответственно, я свой мандат не сложу. Если это произойдет, то только в том случае, если мандаты сложат все>, - сказал депутат, напомнив о решении депутатов от партии <Возрождающаяся Армения>, также входящей в блок, отказаться от мандатов. <Фракция <Армения> ответила на это решение, и какого-либо другого комментария по этому поводу не будет. Очевидно, что нынешняя власть своими незаконными действиями пытается оказать давление на оппозиционных деятелей, но это не остановит партию АРФД, которая до конца с использованием всех возможных средств и методов продолжит борьбу. От этой власти необходимо избавиться путем уличной и парламентской борьбы, особенно сейчас, когда часть родины оказалась под контролем врага. Любые средства, направленные на избавление страны от этой власти, оправданы> - подчеркнул Сагателян.

Отметим, что 29 ноября партия <Возрождающаяся Армения>, которая входит в блок <Армения> и одноименную фракцию, распространила заявление, в котором сообщила о сложении депутатских мандатов трех их четырех представителей партии. <По решению состоявшегося 28 ноября 2022 года заседания совета партии "Возрождающаяся Армения" прекращает свою деятельность в Национальном Собрании. Трое из четырех депутатов от партии - председатель политической силы Ваге Акопян, заместитель председателя Рипсиме Стамбулян и Елена Киракосян в установленном законом порядке представили заявления об отказе от мандатов>, - говорилось в заявлении партии. Отмечается, что партия продолжит свою деятельность на оппозиционном поле в рамках декларируемых партией ценностей и политики.

Напомним, что ранее о своем намерении сложить мандат заявил и представитель фракции <Армения>, юрист Арам Вардеванян.