Пятница, 2 Декабря 2022 13:30

АрмИнфо. В городе Лодзь в рамках Министерского заседания ОБСЕ глава МИД Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомешом Кравиньо.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, подчеркнув, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Португалией, министр иностранных дел РА высоко оценил армяно-португальские дружественные связи и партнерские отношения.

Была отмечена важность проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и организации взаимных визитов на высоком уровне. Стороны рассмотрели возможности создания деловых связей между двумя странами.

В ходе встречи был обсужден также ряд международных и региональных вопросов. В этом контексте министр Мирзоян отметил важность размещения наблюдательной миссии ЕС в Армении.

Глава МИД РА представил португальскому коллеге последние процессы в отношениях между Арменией и Азербайджаном, а также развития вокруг Нагорного Карабаха и подтвердил позицию армянской стороны, что Азербайджан обязан вывести свои войска с суверенной территории Республики Армения, прекратить максималистскую и милитаристскую риторику.