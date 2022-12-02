Пятница, 2 Декабря 2022 12:52

АрмИнфо.Решительно отвергаем резолюцию Национальной ассамблеи Франции, как и резолюцию, ранее принятую Сенатом страны. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с принятой 30 ноября резолюцией Национального собрания Франции в поддержку Армении.

В МИД АР заверили, что этот документ <полной лжи и клеветы против Азербайджана>, он наносит ущерб <процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и установлению мира в регионе>.

<Резолюция противоречит нормам и принципам международного права и демонстрирует предвзятую позицию Франции, которая не может быть нейтральным и справедливым посредником. На слушаниях представитель правительства Франции фактически поддержал резолюцию, что в очередной раз свидетельствует о том, что за этой резолюцией также стоит правительство этой страны, которое в последнее время открыто выступает с антиазербайджанскими инициативами на различных платформах>, - заверили в Баку.

Напомним, что резолюция была принята Сенатом Франции 15 ноября преобладающим большинством, лишь один законодатель воздержался при голосовании. А накануне Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию, в которой среди прочих положений звучит призыв к немедленному и безоговорочному освобождению всех армянских военнопленных и возвращению их на родину; предлагается правительству рассмотреть возможность применения индивидуальных санкций в случае продолжения нападений и оккупации Азербайджаном суверенной территории Армении; звучит призыв к правительству продолжать посреднические усилия для решения проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха в соответствии с положениями Постановления НС № 502 от 2020 г. (в указанном постановлении предлагается, чтобы правительство признало Нагорный Карабах); предлагается правительству рассмотреть возможность усиления обороноспособности Армении; звучит призыв к международным организациям принять все меры для защиты армянского культурного и религиозного наследия в Армении и Нагорном Карабахе, на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.