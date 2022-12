Пятница, 2 Декабря 2022 12:46

АрмИнфо.Угроза войны есть всегда, заявил в беседе с журналистами министр обороны Сурен Папикян 1 декабря в парламенте.

На вопрос журналиста о том, насколько вероятен риск возобновления войны, Папикян ответил: <Угроза есть всегда>.

Отвечая на вопрос о закупках у Индии ПТРК <Конкурс>, Сурен Папикян сказал, что <не будет говорить о конфиденциальной информации>.

Напомним, что в конце сентября индийская газета The Economic Times сообщила о предстоящих поставках Индией крупной партии вооружения Армении. <Индия подписала крупный заказ на экспорт ракет, реактивных снарядов и боеприпасов в Армению, поскольку эта страна вовлечена в затяжной пограничный конфликт с соседним Азербайджаном>, - пишет издание, указывая что соглашение достигнуто на уровне правительств двух стран. Стоимость контрактов не разглашается, однако, по данным издания, в ближайшие месяцы в Армению будет поставлено индийского оружия на сумму более 20 млрд. рупий (эквивалетно более $250 млн.). Источники The Economic Times сообщили ET, что заказ предусматривает первый в истории экспорт местных многоствольных реактивных пусковых установок Pinaka, которые уже находятся на вооружении индийской армии, а также противотанковые ракеты и боеприпасы. Отмечалось, что <это не первый случай экспорта систем вооружения в Армению. В 2020 году Индия стране четыре радара Swathi примерно на 3,5 млрд. рупий (около $44 млн.)>.