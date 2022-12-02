Пятница, 2 Декабря 2022 12:45

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат мирзоян 1 декабря в рамках 29-го министерского заседания ОБСЕ встретился с венгерским коллегой Петером Сиярто.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, стороны отметили глубокие исторические и культурные связи между армянским и венгерским народами, общее христианское наследие, подчеркнули важность улучшения отношений между Арменией и Венгрией. Собеседники также подчеркнули роль армянской общины Венгрии, официально признанной нацменьшинством, которая является одним из мостов, соединяющих две страны.

Министры обменялись мнениями о нынешнем этапе отношений между Арменией и Венгрией. Они достигли договоренности о восстановлении полноценных дипломатических отношений, выразив намерение открыть новую главу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права.

В продолжении встречи правительства двух стран назначат послов-нерезидентов для изучения возможностей развития отношений, особенно в области торговли, культуры, образования и туризма. В ближайшие дни начнутся необходимые дипломатические и административные процедуры.

Отметим, что дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были установлены 26 февраля 1992г. В декабре 2003г. Арташес Блурцян был назначен почетным консулом Венгрии в Армении. 23 марта 2012г. Арман Киракосян был назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в Венгерской Республике (с резиденцией в Вене). 25 мая 2012г. посол Венгрии Шандор Сабон (с резиденцией в Венгрии) вручил верительные грамоты Президенту Армении Сержу Саргсяну. 31 августа 2012г. решением Совета национальной безопасности РА дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены, после экстрадиции в Азербайджан Рамиля Сафарова, осужденного в 2004 году в Венгрии за убийство армянского лейтенанта Гургена Маркаряна.