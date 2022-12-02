Пятница, 2 Декабря 2022 12:43

АрмИнфо.Находящийся в Польше с целью участия в 29-ом Министерском заседании ОБСЕ глава МИД РА Арарат Мирзоян встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян представил своему собеседнику хрупкую ситуацию с безопасностью в регионе, подчеркнув, что продолжающиеся агрессии и воинственная риторика Азербайджана грубым образом нарушают основополагающие принципы международного гуманитарного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта.

Мирзоян подчеркнул готовность армянской стороны продвигать мирную повестку, отметив, что основным препятствием на пути к установлению безопасности в регионе являются максималистская позиция Азербайджана и стремление решить вопросы путем применения силы или угрозы силой.

Глава МИД РА представил собеседнику подходы армянской стороны к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, разрешению нагорно-карабахского конфликта. Была обсуждена деятельность миссии ОБСЕ по оценке потребностей.

На повестке встречи были также программы сотрудничества с Арменией в рамках ОБСЕ.