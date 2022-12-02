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 Пятница, 2 Декабря 2022 12:32
Наира Бадалян

В нынешних условиях международное присутствие на местах и четкое отношение к агрессии и государству-агрессору важны как никогда - Мирзоян

В нынешних условиях международное присутствие на местах и четкое отношение к агрессии и государству-агрессору важны как никогда - Мирзоян

АрмИнфо. Азербайджан не только продолжает максималистскую и агрессивную риторику, но и ведет военную агрессию против суверенитета и территориальной целостности Армении, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на 29-м форуме глав МИД стран ОБСЕ в польском городе Лодзь.

<В этом году, 13-14 сентября, Азербайджан развязал ничем не спровоцированную агрессию, захватил около 140 кв. км. суверенной территории Армении. Начиная с подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2022 года, это было уже третьим широкомасштабным нападением на Армению>, - напомнил он, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА.

Глава МИД отметил, что число погибших в результате сентябрьской агрессии Азербайджана достигает 233 человек, в том числе мирных жителей, а также несколько тысяч внутренне перемещенных лиц. Под ударом были населенные пункты и гражданская инфраструктура, нанесен серьезный экологический и экономический ущерб. <Самые жестокие проявления военных преступлений, в том числе внесудебные казни и пытки армянских военнослужащих, являются характерным признаком азербайджанской агрессии>, - заявил Мирзоян.

Он выразил благодарность партнерам Армении, которые не гнушаются указывать на агрессора и во всеуслышание говорят о необходимости надлежащего расследования военных преступлений и наказания исполнителей. <Не менее важно потребовать полного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенных территорий Армении. Их постоянное присутствие на международно признанных территориях Армении является серьезным вызовом хрупкому миру и стабильности в нашем регионе> -,  указал глава армянского МИД.

Более того, продолжил он, в марте и августе этого года Азербайджан продолжил свои провокационные и агрессивные действия против армян Нагорного Карабаха. Грубо нарушив Трехсторонние заявления, Азербайджан фактически провел этническую чистку еще одного населенного пункта Нагорного Карабаха и попытался воспрепятствовать функционированию Лачинского коридора, являющегося <дорогой жизни> для более чем 120 тысяч человек.

По словам Мирзояна, в нынешних условиях трудно размышлять о достижении мира в какой- то одной части региона ОБСЕ. Тем не менее, правительство Армении проявило политическую волю и предпринимает решительные шаги, чтобы открыть новую эру мира и стабильности на Южном Кавказе.  <Несмотря на частые провокации с азербайджанской стороны, мы не прекращали переговоров по нормализации наших отношений, разблокированию всех транспортных и экономических коммуникаций, делимитации и безопасности границ. Позвольте четко констатировать: Армения готова приступить к разблокированию коммуникаций, как только Азербайджан согласится с тем, что все дороги должны работать при полном соблюдении нашего суверенитета, территориальной целостности и национального законодательства.

Процесс делимитации нашей государственной границы не должен превращаться в механизм выдвижения территориальных претензий к Армении и поэтому должен осуществляться на основании карт, имеющих правовые основания. В этом отношении договоренности, достигнутые в Праге и Сочи в этом году, в частности обязательство осуществить делимитацию на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, будут способствовать этому процессу.

Мы считаем, что вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха также должен решаться комплексно. Эти вопросы всегда были в центре мирного процесса под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - отметил Арарат Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства РА выразил признательность Армении и дальнейшую поддержку миссиям, развернутым ЕС и ОБСЕ для оценки и мониторинга ситуации на земле. <В нынешних условиях, когда Азербайджан надуманными обвинениями прикрывает применение силы против Армении, международное присутствие на местах и четкое отношение к агрессии и государству-агрессору важны как никогда>, - подчеркнул он.

Ереван, по его словам, по-прежнему считает, что ОБСЕ, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, механизмы ОБСЕ с их накопленными знаниями и опытом могут и должны способствовать укреплению стабильности и установлению прочного и длительного мира в регионе. - 

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