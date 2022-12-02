Пятница, 2 Декабря 2022 11:17

АрмИнфо.В конце ноября IDBank и Idram подвели итоги очередной программы инициативы «Сила одного драма». Вся сумма, накопленная в этом месяце, будет переведена в благотворительный фонд «Арен Меграбян».

Благотворительный фонд «Арен Меграбян» создан по инициативе семьи Арена Меграбяна на основе мечты Арена создать в Армении машиностроительное производство аэрокосмических двигателей и электрических устройств, летающих с вертикальным подъемом и посадкой, положив начало армянской космической программе.

Целью фонда является предоставление соответствующего образования ветеранам войны без профессии, которые стали инвалидами в результате войны и, в связи с этим, остались безработными, а также всем молодым людям, стремящимся получить инженерное образование в аэрокосмической сфере.

Компании также объявили декабрьского бенефициара. Вся сумма, собранная в декабре, будет перечислена в Фонд Здоровья детей Армении.

Фонд помогает организовать необходимое лечение детей с серьезными проблемами со здоровьем в лучших клиниках Армении и за рубежом. Фонд также поддерживает переоснащение и модернизацию региональных медучреждений, а также международную стажировку врачей. Имея более чем десятилетний опыт работы в сфере благотворительности, Армен Мартиросян до создания фонда лично помог сотням детей, борющихся за жизнь, посредством общественного сбора средств, организовав их лечение в лучших клиниках за рубежом. А за полтора года своей деятельности фонд смог помочь более 2000 детей.

«Мы очень обрадовались, когда узнали, что наши любимые IDBank и Idram направят всю сумму декабрьской программы «Силы одного драма» бенефициарам нашего фонда, в которой они очень нуждаются. В прошлом году мы также имели честь быть бенефициарами этой очень важной инициативы, в результате которой мы смогли помочь 7 детям с серьезными проблемами иммунной системы на сумму 8 057 944 драмов, купив им дорогостоящие жизненно важные лекарства и подарив им шанс на жизнь. Мы направим сумму, собранную в декабре, на компенсацию расходов на лечение детей, которые борются за свою жизнь. В преддверии Нового года это отличный подарок для наших детей, ведь их мечта обычно об одном: поскорее выздороветь и насладиться беззаботным детством. Инициатива «Сила одного драма» неоднократно доказывала, что даже один драм может творить чудеса. Мы просим всех активно пользоваться приложением Idram&IDBank в течение декабря, тем самым помогая детям, борющимся за жизнь, жить».

По словам руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а Татевик Вардеванян, это уже второе сотрудничество Банка и Idram-а с Фондом Здоровья Детей Армении. «В преддверии Нового года мы приняли решение вновь встать рядом с детьми с опасными для жизни заболеваниями: все ждут чуда, пусть это чудо случится, дети выздоровеют, а мы и наши клиенты постараемся помочь им всеми силами, мыслями и делами. Напомню, совершая ежедневные платежи с помощью приложения Idram&IDBank, терминалов Idram-а и IDBank-а, онлайн-платформы IDBanking.am, сайта Idram.am, наши пользователи становятся послами доброй воли и помогают компаниям пожертвовать один драм на инициативу», - говорит Татевик Вардеванян.