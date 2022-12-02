Пятница, 2 Декабря 2022 09:53

АрмИнфо.30 ноября 2022 года Президент Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики Исламской Республики Иран Али Акбара Мехрабиана.

Выразив искреннюю признательность за уделённое время, гость передал главе государства тёплые приветствия от Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раи­си, адресовавшего пожелания благополучия и процветания всему туркменскому народу.

Приветствуя гостя и отметив, что одним из ключевых векторов внешнеполитического курса Отчизны является развитие многопланового сотрудничества со странами-соседями, Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные наилучшие пожелания Президенту и народу Исламской Республики Иран, с удовлетворением констатировав традиционно дружественный, братский характер межгосударственного диалога.

В ходе встречи были обсуждены перспективы наращивания двустороннего сотрудничества, где значимым фактором выступают взаимные визиты правительственных делегаций. Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, Иран является крупным торгово-экономическим партнёром Туркменистана, занимая одну из ведущих позиций в его внешнеторговом обороте. В данном контексте была выражена уверенность, что встречи и переговоры, намеченные в рамках нынешнего визита министра энергетики ИРИ в Ашхабад, будут способствовать дальнейшему развитию эффективного взаимодействия, отвечающего общим интересам.

В данной связи отмечалась необходимость выработки более эффективных механизмов партнёрства в целях оптимальной реализации его огромного ресурсного и экономического потенциала. Здесь важная роль отводится деятельности Совместной межправительственной комиссии, призванной способствовать интенсификации туркмено-иранского взаимодействия, направленного на достижение конкретных результатов.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и министр энергетики Исламской Республики Иран Али Акбар Мехрабиан выразили уверенность, что двустороннее сотрудничество, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства, принципах равноправия, взаимной выгоды и долгосрочности, будет и впредь успешно развиваться на общее благо.