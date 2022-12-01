Четверг, 1 Декабря 2022 17:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11 -17/10 на 33-ей улице; 24 на 35-ой улице; 25, 27, 30 на 39-ой улице; 1-8 на 45-ой улице; 2-47, 4/1, 12 на 47-ой улице; 1А-22/5 на 49-ой улице; 3, 9, 9А на 51-ой улице; 6 на 53-ей улице Арабкира; частные дома 11-29 на 25-ой улице; 7 на 27-ой улице; 1-13 на 35-ой улице; 1-6 на 47-ой улице; 3/1, 14-28 на 49-ой улице; 1-10 на 51-ой улице Арабкира; жилые дома 1, 1/6, 1/10, 1/18, 1/21, 1/45, 3, 3/1, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 9/1, 9/3, 9/4, 9/Б, 10, 11, 11А, 13/1 на пр. Азатутяна, жилые дома 1/2, 3, 12, 14, 16, 16А, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 на улице Бабаяна, частные дома 1-80, 3-13, 5/1-9 на улице В.Давтяна, жилые дома 2, 17, 18 и частные дома 1-17 на Юсисаин Чарагайт, жилой дом 73 и частные дома 96/5, 49-138 на улице Н.Заряна, жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1-21, 77-99 на улице О.Эмина, жилой дом 3 на улице А.Хачатряна;

11:00-15:00 жилой дом 125 на улице Арменакяна, частный дом 228 на улице Норки Айгинер, центр репродуктивного здоровья “Витромед”, ООО “Гуанца Риелти”, “Айги”, “Людвигович” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Араратской области:

10:00-14:00 жилые дома 17, 18, 19, 21, 22 в поселке Воску Корзман фабрика и частично квартал коттеджей в городе Арарат;

10:00-16:00 частично село Ранчпар;

11:00-16:00 частично улицы Араза, Исакова, Огостоси 23 в городе Арташат;

13:30-16:00 частично село Шаумян;

в Котайкской области:

11:00-13:00 УИУ “Абовян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Маяковский полностью и частично село Балаовит;

11։00-16։00 частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат”, ООО “Гракнат”, “Г.Айрапетян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 улицы Комитаса, Бабаджаняна полностью, филиал компании “ВТБ-Армения банк”, комплекс “Севан”, ООО “Хачик ев Ваге” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакской области:

10:00-15:00 частично улицы 3, 3 в селе Гусанагюх в Анийском регионе;

11:00-16:00 частично 2-ая улица села Ашоцк в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 31, 31/6, 31/8 на улице Ленинградяна, бывший колхоз “Нор Ухи”, частные дома на улицах , 10, 11, 12, 13, 14, 16 в кв. 'Норагавит”, частные дома на 1-ом тупике 10-ой улицы кв. “Норагавит” и на 2-ом переулке 11-ой улицы Норагавита, частные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), научно-исследовательский институт 'Энергетики”, частные дома 16-55 на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11-220 и частные дома 1-148/5 на улице Антараин, жилые дома 9-192/2 и частные дома 1-186/13 на улице Верин Антараин, жилые дома 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Азгалдяна, жилой дом 52/20 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 22 на улице Г.Эмина, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 6/2, 10/2 на улице Улнеци, жилые дома 51 на 1-ой улице; 4, 4А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А на 2-ой улице; 2 на 3-ей улице; 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22 на 4-ой улице, частные дома 13г-68б на улице М.Аветисяна, 28-46 на 2-ой улице, жилые дома 15, 19, 21, 21/1, 23, 24А, 26, 28, 28/1 и частные дома 64-129 на улице Дро, жилой дом 19/2 на 4-ом переулке Дро, частные дома на 4-ом переулке Дро, частные дома 66-82 на улице Шовроян, жилые дома 15/17, 51/2, 53/9 на улице П.Севака, частные дома 7-39 на улице Норашхараин, жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 23, 23/1 на улице Рубинянца, частные дома 82-108/1 на улице Райниса, жилые дома 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 на улице Лепсуса, жилые дома 22 на 2-ой улице, 8/4 на 5-ой улице и частный дом 18 на 1-ой улице Лепсуса, частные дома 4-40А на 5-ой улице Зейтуна, частные дома 1-13 на улице Усуб Бек Темуряна, частные дома 34-62 на улице Ягубяна, станция Рубинянц/Южно-Кавказской железной дороги;

11:00-16:00 улица Сарми;

в Армавирской области:

10:00-16:00 село Акналич;

11:00-12:00 село Араташен;

11:00-17:00 села Паракар, Таиров, Мусалер, Птгунк, Аревашат, Дашт, Айгешат, птицефабрика “Шаумян” Вагаршапатского района;

в Араратской области:

10:30-13:00 частично улицы Араза, Исакова, Атарбекяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

13:30-16:00 частично улицы Маркса, Айвазовского, Касяна, Прошяна, Огостоси 23, Самвела Акобяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 село Орс и частично село Арени;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

11:00-13:00 пивной завод “Котайк”, Дрожжевой завод, ООО “Картинг”, ООО “Армениан тобако компани”, УИУ “Абовян” в Абовянском регионе; село Маяковский и частично село Балаовит.