Четверг, 1 Декабря 2022 16:32

АрмИнфо.Правительство Армении 1 декабря внесло изменения в одно из ранее принятых решений о выделении необходимых финансовых средств для обеспечения непрерывности социальной помощи семьям пропавших без вести военнослужащих.

Ежемесячный размер социальной помощи, предоставляемой семье военнослужащего, составляет 300 тыс драмов, которая предоставляется с месяца утверждения меры, но не более чем до признания без вести пропавшего военнослужащего по решению суда безвестно отсутствующим. По состоянию на 24 октября прекращено оказание матпомощи семьям 62 военнослужащих, считающихся пропавшими без вести, в отношении которых до сих пор нет судебных актов о признании их без вести отсутствующими с 1 октября.

В результате сегодняшнего решения, 22-месячный срок оказания социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты (фактически до сентября 2022 года включительно) продлен до октября 2022 года включительно. Это, согласно пояснению к документу, потребует дополнительно 18 600 000 драмов для оказания поддержки семьям 62 военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести..