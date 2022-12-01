Четверг, 1 Декабря 2022 15:46

АрмИнфо. Посольство США в Армении приветствует в Ереване старшего советника по переговорам на Кавказе, американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Филипа Рикера.

Как сообщает посольство США в РА, в ходе своего визита 1-4 декабря Рикер встретится с государственными чиновниками, представителями гражданского общества и другими сторонами, чтобы обсудить поддержку США прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном для достижения прочного мира.

Отметим, что на прошлой неделе Рикер провел встречи в Азербайджане.