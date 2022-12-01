Четверг, 1 Декабря 2022 15:43

АрмИнфо. 1 декабря у села Джрабер Котайкской области потерпел крушение и загорелся двухмоторный .частный самолетBeechCraft 95, следовавший по маршруту Ереван-Астрахань. Об этом говорится в сообщении Комитета гражданской авиации РА.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательных отрядов, спасательные службы и медики.

<Сообщаем, что 1 декабря сего года в 13:11 по местному времени прервалась связь с частным самолетом BeechCraft 95, следовавшим в направлении Ереван-Астрахань. В 14:20 по местному времени самолет был обнаружен разбитым в районе села Джрабер Котайкской области. На борту были только члены экипажа, 2 пилота погибли. В Комитете гражданской авиации ведется сбор данных по инциденту.