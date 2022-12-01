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АрмИнфо.В рамках Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с коллегой из Чехии Яном Липавским.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники затронули вопросы развития армяно-чешского сотрудничества на двусторонней и многосторонней площадках. Стороны выразили удовлетворение консультациями, регулярно проводимыми между внешнеполитическими ведомствами двух стран, и подчеркнули важность организации взаимных визитов на высоком уровне для активизации политического диалога.
Мирзоян представил своему чешскому коллеге последние развития в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений и нагорно-карабахского конфликта.
Коснувшись последствий агрессии Азербайджана в отношении территориальной целостности Армении, осуществленной 13-14 сентября, министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость безоговорочного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении. Он также указал на недопустимость применения силы или угрозы силой и неконструктивных подходов со стороны Азербайджана.
Арарат Мирзоян и Ян Липавский также обменялись мнениями о миссии наблюдателей ЕС в Армении. Глава МИД РА высоко оценил роль миссии ЕС в контексте обеспечения стабильности.
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|Прокуратура Армении начала уголовное преследование в отношении дочери бывшего начальника Полиции
|Посол Нидерландов ознакомился с ситуацией в Джермуке
|Армия обороны Арцаха сообщает о нарушении вражескими силами режима прекращения огня
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|МЧС РА: В Сюникской области Армении идет снег
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции ВС Армении, в том числе из минометов
|Международный союз центристских демократов распространил заявление по ситуации в Армении
|Армения и Германия договорились более интенсивно развивать политический диалог на высшем уровне
|Российские миротворцы в Шушинском районе зафиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны азербайджанских ВС
|Премьер-министру Армении представили ход реформ в судебно-правовой сфере
|Минобороны: В результате выстрела со стороны противника ранен армянский военнослужащий
|Филипп Рикер выступил с видеообращением по итогам визита в Азербайджан
|СМИ: Брюссель не отказался от идеи организации встречи между лидерами Армении и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вектор - культура, милосердие, взаимопонимание
|Опрос: Для противостояния азербайджанской агрессии необходимо вооружиться и дать отпор
|Опрос: В Армении против предоставления населению Арцаха статуса нацменьшинства в составе Азербайджана
|Опрос: Около половины респондентов страны не поддерживают ни одну политическую силу в Армении
|Анаит Аванесян: С 2023 года граждан в медучреждениях смогут обслуживать только прошедшие аккредитацию сотрудники
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|Партия <Возрождающаяся Армения> прекращает свою деятельность в парламенте
|Еще один депутат НС от оппозиции сложила свой депутатский мандат
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|Арам I высоко оценил боевой дух армянской армии перед лицом азербайджанских нападений
|Армия обороны Арцаха опровергает вражескую дезинформацию
|Валери Буайе вновь призвала международное сообщество не закрывать глаза на азербайджанскую агрессию в отношении Армении
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