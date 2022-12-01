Четверг, 1 Декабря 2022 12:26

АрмИнфо.В рамках Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с коллегой из Чехии Яном Липавским.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники затронули вопросы развития армяно-чешского сотрудничества на двусторонней и многосторонней площадках. Стороны выразили удовлетворение консультациями, регулярно проводимыми между внешнеполитическими ведомствами двух стран, и подчеркнули важность организации взаимных визитов на высоком уровне для активизации политического диалога.

Мирзоян представил своему чешскому коллеге последние развития в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений и нагорно-карабахского конфликта.

Коснувшись последствий агрессии Азербайджана в отношении территориальной целостности Армении, осуществленной 13-14 сентября, министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость безоговорочного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении. Он также указал на недопустимость применения силы или угрозы силой и неконструктивных подходов со стороны Азербайджана.

Арарат Мирзоян и Ян Липавский также обменялись мнениями о миссии наблюдателей ЕС в Армении. Глава МИД РА высоко оценил роль миссии ЕС в контексте обеспечения стабильности.