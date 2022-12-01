|В МИД предоставили детали встречи представителей Армении и Турции на границе
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|Кандидат в послы США в РА: Мирное урегулирование ситуации на Южном Кавказе необходимо для более безопасного и процветающего будущего Армении и региона
|Главы МИД Армении и Чехии обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе
|Ардшинбанк проводит акцию 10000 драмов за денежный перевод каждому 300-ому клиенту
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|Армения отменяет обязательный характер передачи США образцов патогенов
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|Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении и предложение о введении санкций в отношении Азербайджана
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|Определены актуальные направления развития Tуркмено-Kорейского взаимодействия
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|Депутат: ни один из сложивших депутатский мандат парламентариев не изменил оценок, которые давались властям страны
|Ameria PhonePOS. Новое приложение для получения безналичных платежей с помощью смартфона
|Постпред США: Мы стремимся к скорейшему заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
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|Посол Нидерландов ознакомился с ситуацией в Джермуке
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|Армении необходимо дистанцироваться от зависимости от России, но не выходить из ОДКБ - российский политолог
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АрмИнфо.С 1 по 30 декабря Ардшинбанк проводит акцию для клиентов, пользующихся системами быстрых денежных переводов. В рамках акции каждому 300-му клиенту, который отправит или получит деньги с помощью любой из систем быстрых денежных переводов, Банк выплатит бонус в размере 10000 драмов.
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|В МИД предоставили детали встречи представителей Армении и Турции на границе
|Посольство США в Армении приветствует посла Филипа Рикера в Ереване
|Лавров: Алма-Атинская декларация предполагает Нагорный Карабах в составе Азербайджана
|В Армении потерпел крушение двухмоторный самолет, есть жертвы
|Париж: Резолюция о содействии Армении не отражает официальную позицию Франции
|Кандидат в послы США в РА: Мирное урегулирование ситуации на Южном Кавказе необходимо для более безопасного и процветающего будущего Армении и региона
|Главы МИД Армении и Чехии обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе
|Ардшинбанк проводит акцию 10000 драмов за денежный перевод каждому 300-ому клиенту
|Арман Татоян представил австралийским дипломатам последние факты преступных вторжений Азербайджана на территорию Армении и доказательства военных преступлений
|Ален Симонян выразил признательность НС Франции за принятие резолюции в поддержку Армении
|Сенатор Менендес послу Трейси: Без ответственности нет правосудия
|Армения отменяет обязательный характер передачи США образцов патогенов
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции ВС Армении в направлении Гегаркуника
|Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении и предложение о введении санкций в отношении Азербайджана
|Противотанковые управляемые ракеты индийской компании пополнят армянскую армию - СМИ
|Посол: Чили однозначно выступает за принцип урегулирования конфликтов без применения силы
|Депутат НС представил послу Франции ситуацию, сложившуюся после агрессии Азербайджана
|Депутат: <Гражданский договор> примет участие во внеочередном заседании НС, которое инициировала оппозиция
|Армия обороны Арцаха опровергает очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Парламентская форма правления в Армении сохранится
|Определены актуальные направления развития Tуркмено-Kорейского взаимодействия
|Депутат: Мы не считаем, что переговорный процесс с Азербайджаном зашел в тупик
|Депутат: ни один из сложивших депутатский мандат парламентариев не изменил оценок, которые давались властям страны
|Ameria PhonePOS. Новое приложение для получения безналичных платежей с помощью смартфона
|Постпред США: Мы стремимся к скорейшему заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
|Прокуратура Армении начала уголовное преследование в отношении дочери бывшего начальника Полиции
|Посол Нидерландов ознакомился с ситуацией в Джермуке
|Армия обороны Арцаха сообщает о нарушении вражескими силами режима прекращения огня
|ANCA требует от Конгресса США выделить Арцаху помощь в размере $ 50 млн в рамках пакета расходов на конец года
|У Пашиняна новый помощник
|Шармазанов: 102 года назад Ревком Азербайджана признал Нагорный Карабах частью Армении
|Никол Пашинян назначил замов по линии правящей партии
|После 44-дневной войны на Армению и Арцах ВС Азербайджана было совершено 5 нападений
|МЧС РА: В Сюникской области Армении идет снег
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции ВС Армении, в том числе из минометов
|Международный союз центристских демократов распространил заявление по ситуации в Армении
|Армения и Германия договорились более интенсивно развивать политический диалог на высшем уровне
|Российские миротворцы в Шушинском районе зафиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны азербайджанских ВС
|Премьер-министру Армении представили ход реформ в судебно-правовой сфере
|Минобороны: В результате выстрела со стороны противника ранен армянский военнослужащий
|Филипп Рикер выступил с видеообращением по итогам визита в Азербайджан
|СМИ: Брюссель не отказался от идеи организации встречи между лидерами Армении и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вектор - культура, милосердие, взаимопонимание
|Опрос: Для противостояния азербайджанской агрессии необходимо вооружиться и дать отпор
|Опрос: В Армении против предоставления населению Арцаха статуса нацменьшинства в составе Азербайджана
|Опрос: Около половины респондентов страны не поддерживают ни одну политическую силу в Армении
|Анаит Аванесян: С 2023 года граждан в медучреждениях смогут обслуживать только прошедшие аккредитацию сотрудники
|Опрос: Граждане в Армении продолжают уповать на Россию, но разочарованы в ОДКБ
|Партия <Возрождающаяся Армения> прекращает свою деятельность в парламенте
|Еще один депутат НС от оппозиции сложила свой депутатский мандат
|С 2023 года Минздрав планирует внедрить единую систему регистрации очереди в медучреждениях Армении
|Армении необходимо дистанцироваться от зависимости от России, но не выходить из ОДКБ - российский политолог
|Арам I высоко оценил боевой дух армянской армии перед лицом азербайджанских нападений
|Армия обороны Арцаха опровергает вражескую дезинформацию
|Валери Буайе вновь призвала международное сообщество не закрывать глаза на азербайджанскую агрессию в отношении Армении
|В Армении выявлен очередной случай государственной измены
|Температура воздуха в Армении понизится на 5- 7 градусов - МОС
|Секретарь Совбеза Армении провел ряд встреч в Париже
|Читать больше
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