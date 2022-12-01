Четверг, 1 Декабря 2022 12:22

АрмИнфо.С 1 по 30 декабря Ардшинбанк проводит акцию для клиентов, пользующихся системами быстрых денежных переводов. В рамках акции каждому 300-му клиенту, который отправит или получит деньги с помощью любой из систем быстрых денежных переводов, Банк выплатит бонус в размере 10000 драмов.

«Бонус выдается во время осуществления клиентом перевода. Система автоматически выявляет каждого 300-ого победителя по всей сервисной сети. Акция стала традиционной, она проводится уже 10-й год подряд и будет продолжительной, учитывая множество положительных отзывов от клиентов Ардшинбанка. Ведь это возможность для наших клиентов получить приятный сюрприз, а для Ардшинбанка – программа укрепления лояльности клиентов за счет постоянного улучшения и развития процесса пользования банковскими услугами», - прокомментировал директор розничного бизнеса Ардшинбанка Артак Хачатрян.

В 63 филиалах Ардшинбанк предлагает клиентам, совершающим быстрые денежные переводы, воспользоваться международными системами денежных переводов MoneyTun, Intel Express, MoneyGram, Unistream и Ria, а клиенты, регулярно получающие денежные переводы имеют возможность получать деньги без посещения банка, через официальный сайт банка или мобильное приложение Ардшинбанка, прямо на свою карту. При конвертации суммы перевода применяется льготный курс обмена валюты.