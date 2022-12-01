Четверг, 1 Декабря 2022 12:06

АрмИнфо. В целях представить факты военных преступлений Азербайджана на суверенной территории РА и Арцаха директор Центра Права и Справедливости Фонда <Татоян> Арман Татоян провел консультации в Министерстве иностранных дел Австралии. Во встрече также приняли участие также заместитель председателя Армянского национального комитета Австралии Хажак Кортян и исполнительный директор Майкл Колокосян.

Как сообщает пресс-служба Фонда, Арман Татоян представил факты фонда, связанные с азербайджанскими вторжениями на суверенную территорию Армении начиная с 12 мая 2021 года до 14 сентября 2022 года, и продемонстрировал все наглядно на картах. Он также подчеркнул основы права арцахских армян на самоопределение.

Татоян подробно показал последствия недавних азербайджанских вторжений в город Джермук, а также в Сюникскую и Гегаркуникскую области, обратив внимание, что собранные факты свидетельствуют: Азербайджан проводит работы по укреплению своих незаконных вооруженных объектов не только на оккупированных территориях РА, но и вблизи сел и на дорогах и готовятся к зиме незаконно строя военные дороги, позиции, здания и укрытия.

<Джермукская ГЭС, ГЭС "Татев", Геганушское хвостохранилище в Капане, аэропорт <Сюник> и другие объекты стратегического значения находятся под непосредственным прицелом азербайджанских вооруженных сил>, - добавил он.

Директор фонда сообщил, что обстрелы с азербайджанской стороны вблизи приграничных сел Армении стали ежедневными. Они терроризируют людей и делают жизнь в этих деревнях невозможной.

Арман Татоян также представил доказательства разрушений гражданских населенных пунктов, пыток военнослужащих, расчленения тел и расстрела пленных армянских военнослужащих. Более того, армянские военнопленные продолжают незаконно удерживаться в Азербайджане и использоваться в качестве инструмента торга в политических и военных целях.

Отдельно были упомянуты жестокости, совершенные азербайджанским спецназом <ЯШМА> по отношению к военнослужащим женщинам, которые погибли в ходе агрессии азербайджанской стороны 13-14 сентября 2022 года.

Арман Татоян также представил доказательства ненависти к армянам и фашистской политики Азербайджана. По его словам, эта безнаказанная политика не только не ослабевает, но и усиливается как инструмент сохранения власти и охватывает все сферы, от образования до культуры, и имеет как религиозную, так и этническую основу.

Он подчеркнул, что в таких условиях Азербайджан вводит международное сообщество в заблуждение, и у них на самом деле, нет никаких мирных намерений. Самым главным и неотложным вопросом является удаление

азербайджанских вооруженных объектов не только с захваченных РА территорий, но и из сел РА и с дорог между общинами. Должна быть демилитаризованная зона безопасности для восстановления нормальной жизни, прав и безопасности людей.