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 Четверг, 1 Декабря 2022 12:01
Александр Аванесов

Ален Симонян выразил признательность НС Франции за принятие резолюции в поддержку Армении

Ален Симонян выразил признательность НС Франции за принятие резолюции в поддержку Армении

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян выразил признательность Национальному Собранию Франции за принятие резолюции в поддержку Армении.

<Мы приветствуем руководство Франции и его позицию, направленную против агрессивной политики Азербайджана, и выражаем признательность Национальному Собранию Французской Республик за единогласное принятие соответствующей   резолюции. Да здравствует Франция!> - написал в Twitter спикер армянского парламента.

Отметим, что накануне Национальное собрание Французской Республики единогласно (256 депутатов) приняло резолюцию в поддержку Армении и внесло предложение о введении санкций в отношении Азербайджана. Как сообщает посольство Армении во Франции, среди прочих положений

резолюция Национального Собрания Франции призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех армянских военнопленных и возвращению их на родину, предлагает правительству рассмотреть возможность применения индивидуальных санкций в случае продолжения нападений и оккупации Азербайджаном суверенной территории Армении, призывает правительство продолжать посреднические усилия для решения проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха в соответствии с положениями постановления НС № 502 от 2020 г. (в указанном постановлении предлагается, чтобы правительство признало Нагорный Карабах ), предлагает правительству рассмотреть возможность усиления обороноспособности Армении, призывает международные организации принять все меры для защиты армянского культурного и религиозного наследия в Армении и Нагорном Карабахе, на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Резолюция представлена от имени большинства Национального собрания, правящей фракции <Возрождение>.

Напомним, что 15 ноября Сенат Франции принял аналогичную резолюцию. 

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