Среда, 30 Ноября 2022 22:13

АрмИнфо.Сегодня Национальное собрание Французской Республики единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении и предложение о введении санкций в отношении Азербайджана.

Как сообщает посольство Армении во Франции, среди прочих положений резолюция Национального собрания Франции: - призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех армянских военнопленных и возвращению их на родину; - предлагает правительству рассмотреть возможность применения индивидуальных санкций в случае продолжения нападений и оккупации Азербайджаном суверенной территории Армении; - призывает правительство продолжать посреднические усилия для решения проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха в соответствии с положениями Постановления НС № 502 от 2020 г. (в указанном постановлении предлагается, чтобы правительство признало Нагорный Карабах ); - предлагает правительству рассмотреть возможность усиления обороноспособности Армении; - призывает международные организации принять все меры для защиты армянского культурного и религиозного наследия в Армении и Нагорном Карабахе, на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Резолюция представлена ​​от имени большинства Национального собрания, правящей фракции «Возрождение». Напомни, что 15 ноября Сенат Франции принял аналогичную резолюцию.