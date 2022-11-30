Среда, 30 Ноября 2022 19:26

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян принял верительные грамоты новоназначенного посла Чили в Армении Эдуардо Эскобара. Об этом сообщает пресс- служба главы государства.

Говоря о перспективах двусторонних отношений, президент подчеркнул, что хотя в последний период заметна активизация армяно-чилийских торгово- экономических отношений, однако существует значительный потенциал развития этих связей и нужно приложить усилия, чтобы задействовать этот потенциал. Президент отметил важность межправительственных и межведомственных контактов между Арменией и Чили с точки зрения обмена лучшим опытом в сферах экономики, высоких технологий, добывающей промышленности и виноделия.

Новоназначенный посол отметил, что готов приложить усилия для многопланового армяно- чилийского сотрудничества. Он также сказал, что в его повестке на будущий год предусмотрены мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Чили. В рамках этих мероприятий, по словам посла, намечается провести политические и межведомственные консультации с армянской стороной для уточнения основных направлений дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи президент РА представил послу региональные реалии и подходы Армении к отношениям с соседями. Хачатурян подчеркнул, что Армения верна своей позиции относительно урегулирования отношений с Турцией без предусловий и скорейшего достижения мира с Азербайджаном.

Посол Эскобар, акцентируя важность утверждения мира в регионе, подчеркнул, что Чили однозначно выступает за принцип урегулирования конфликтов без применения силы и предпримет возможные шаги на международной арене, чтобы способствовать процессу достижения мира.