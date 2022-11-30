Среда, 30 Ноября 2022 18:15

АрмИнфо.Правящая в Армении фракция партии <Гражданский договор> 2 декабря примет участие во внеочередном заседании Национального Собрания, которое инициировала оппозиционная фракция <Армения>. Об этом 30 ноября журналистам заявил председатель комиссии НС по внешним связям Эдуард Агаджанян.

Он отметил, что четких предложений по повестке пока нет. <Мы договорились, что сегодня фракция <Гражданский договор> внесет определенные изменения, а завтра проведет рабочее обсуждение с нашими партнерами. В проекте заявления, включенном в повестку заседания, есть пункты, которые приемлемы, но есть и моменты, над которыми нужно поработать. Внеочередное заседание состоится в любом случае, на заседании будет присутствовать правящая фракция", - сказал Агаджанян.

Отметим, что решением председателя Национального Собрания РА, по инициативе фракции "Армения" 2 декабря в 11:00 начнется внеочередное заседание НС. Сессия созывается в связи с заявлением парламента Азербайджана от 8 ноября 2022 года. С основным докладом выступит депутат НС от фракции <Армения> Андраник Теванян, который представит проект заявления НС.