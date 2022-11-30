Среда, 30 Ноября 2022 18:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1А-21 на улице Эмина, жилой дом 3 на улице А.Хачатряна, частные дома 77-99 на улице Кери, жилой дом 12/1 на улице Рубинянца, жилой дом 106 и частные дома на улице П.Севака, абоненты-жильцы жилого дома 26/1 на улице Себастия;

13:00-17:00 ЧП “Э.Борян”, ЗАО “Виваселл-МТС”, “Юком”, ООО “Майами”, “Мибс”, историко-археологический музей-заповедник ''Эребуни”, собственники “А.Заргарян”, “С.Григорян”, “Н.Аванян”, частные дома на 2-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 жилые дома 7, 8, 9, 10, 11 в поселке Воску корзман фабрика в городе Арарат;

10:00-16:00 села Урцадзор, Даштакар, Шагап;

11:00-15:00 частично село Беркануш;

11:00-16:00 частично улицы Араза, Исакова, Ачаряна, Дуряна в городе Арташат;

в Котайкской области:

10։00-14։00 квартал “Багреванд” в Джрвеже;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр; частично село Маяковский.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11 -17/10 на 33-ей улице; 24 на 35-ой улице; 25, 27, 30 на 39-ой улице; 1-8 на 45-ой улице; 2-47, 4/1, 12 на 47-ой улице; 1А-22/5 на 49-ой улице; 3, 9, 9А на 51-ой улице; 6 на 53-ей улице Арабкира; частные дома 11-29 на 25-ой улице; 7 на 27-ой улице; 1-13 на 35-ой улице; 1-6 на 47-ой улице; 3/1, 14-28 на 49-ой улице; 1-10 на 51-ой улице Арабкира; жилые дома 1, 1/6, 1/10, 1/18, 1/21, 1/45, 3, 3/1, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 9/1, 9/3, 9/4, 9/Б, 10, 11, 11А, 13/1 на пр. Азатутяна, жилые дома 1/2, 3, 12, 14, 16, 16А, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 на улице Бабаяна, частные дома 1-80, 3-13, 5/1-9 на улице В.Давтяна, жилые дома 2, 17, 18 и частные дома 1-17 на Юсисаин Чарагайт, жилой дом 73 и частные дома 96/5, 49-138 на улице Н.Заряна, жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1-21, 77-99 на улице О.Эмина, жилой дом 3 на улице А.Хачатряна;

11:00-15:00 жилой дом 125 на улице Арменакяна, частный дом 228 на улице Норки Айгинер, центр репродуктивного здоровья “Витромед”, ООО “Гуанца Риелти”, “Айги”, “Людвигович” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Араратской области:

10:00-14:00 жилые дома 17, 18, 19, 21, 22 в поселке Воску Корзман фабрика и частично квартал коттеджей в городе Арарат;

10:00-16:00 частично село Ранчпар;

11:00-16:00 частично улицы Араза, Исакова, Огостоси 23 в городе Арташат;

13:30-16:00 частично село Шаумян;

в Котайкской области:

11:00-13:00 УИУ “Абовян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Маяковский полностью и частично село Балаовит;

11։00-16։00 частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат”, ООО “Гракнат”, “Г.Айрапетян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 улицы Комитаса, Бабаджаняна полностью, филиал компании “ВТБ-Армения банк”, комплекс “Севан”, ООО “Хачик ев Ваге” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакской области:

10:00-15:00 частично улицы 3, 3 в селе Гусанагюх в Анийском регионе;

11:00-16:00 частично 2-ая улица села Ашоцк в Ашоцком регионе.