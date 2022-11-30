Среда, 30 Ноября 2022 17:54

АрмИнфо.29 ноября утром автокортеж Героя-Аркадага направился к Дворцу «Йонсан» главы Республики Корея. Здесь руководитель протокольной службы Аппарата Президента дружественного государства тепло приветствовал Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова и пригласил пройти в здание.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша прошел в зал для встреч Дворца. Здесь Герой-Аркадаг и Президент Юн Сок Ёль тепло приветствовали друг друга.

В ходе встречи был констатирован высокий уровень политико-дипломатических, экономических и культурных отношений между странами, активно развивающихся на основе принципов равноправия и обоюдного уважения, а в последние годы вышедших на качественно новый уровень.

Во второй половине дня Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана провёл встречу с президентом Корейской международной торговой ассоциации (KITA) Кристофером Ку, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества по различным направлениям, в частности, в транспортно-логистической сфере.

Затем Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов встретился с представителями бизнес-кругов Республики Корея.

Во встрече приняли участие руководители следующих компаний и структур страны - «Hyundai Engineering», «Hyundai Corporation», «Hyundai Motor», экспортно-импортный банк Кореи «KEXIM», «LX International Corp.», «Omnisystem Co Ltd», «Daewoo Engineering & Construction», Научно-исследовательский институт морского оборудования Кореи (KOMERI), «MESCO», Национальный институт развития корейской медицины, клиника «Chilgok» при Национальном университете Кёнгбук, Центр конвергентной технологии «KITECH», «KD Navien».

По окончании встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов между профильными структурами и деловыми кругами двух стран.

В рамках официального визита Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Корея прошли встречи членов делегации Туркменистана с руководителями профильных структур дружественной страны, в ходе которых были обсуждены пути дальнейшего развития двустороннего партнёрства.

По завершении официального визита в Республику Корея Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана отбыл на Родину.