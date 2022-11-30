Среда, 30 Ноября 2022 16:56

АрмИнфо.Правящая в Армении партия <Гражданский договор> не считает, что переговорный процесс с Азербайджаном зашел в тупик. Об этом 30 ноября журналистам заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Эдуард Агаджанян.

По его словам, имеются четкие договоренности, от которых армянская сторона никогда не отказывалась. С этой точки зрения позиция

Азербайджана не является новостью. Ранее неоднократно бывали случаи, когда азербайджанская сторона отказывалась от ранее достигнутых договоренностей, в том числе, и по встречам на высшем уровне. <Конечно, все это не может считаться положительным процессом, но мы не считаем, что переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном зашел в тупик>, - заявил депутат. Он не исключил возможности встречи в декабре премьер-министра РА Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Агаджанян заметил, что целью властей Армении является заключение мирного договора с Азербайджаном. Другой вопрос, продолжил он, что заключение данного договора до конца текущего года зависит не только от армянской стороны. <Ереван делает все от него зависящее, чтобы это произошло>, - подчеркнул депутат