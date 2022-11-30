Среда, 30 Ноября 2022 14:32

АрмИнфо. В позициях оппозиционного блока <Армения> не произошло каких-либо изменений. Об этом 30 ноября журналистам заявил секретарь парламентской фракции блока Арцвик Минасян, комментируя кризис во фракции.

Он отметил, что ни один из сложивших депутатский мандат парламентариев не изменил оценок, которые давались действующим властям страны. Тактические и стратегические проблемы не могут означать отхода от прежних целей блока. <Продолжением нашей борьбы должна стать работа с народом, с национальными институтами, которые являются хребтом нации и армянской государственности, активное вовлечение в предотвращение угроз, которые нависли над страной. Нам не удалось достичь конечной цели, но промежуточные результаты не стоит игнорировать. Наша борьба продолжается>, - сказал депутат, указав, в частности, на то, что турецко-азербайджанскому тандему не удалось достичь поставленных целей. Арцвик Минасян добавил, что для максимального вовлечения Армянской Апостольской церкви, Национальной Академии Наук и других общенациональных структур в происходящие процессы необходимы программы действий.

Депутат также заметил, что власти страны ежедневно оказывают влияние на оппозицию, прибегая к незаконным действиям и распространяя ложные слухи.

Отметим, что накануне партия <Возрождающаяся Армения>, которая входит в блок <Армения> и одноименную фракцию распространила заявление, в котором сообщила о сложении депутатских мандатов трех их четырех представителей партии. <По решению состоявшегося 28 ноября 2022 года заседания совета партии "Возрождающаяся Армения" прекращает свою деятельность в Национальном Собрании. Трое из четырех депутатов от партии - председатель политсилы Ваге Акопян, заместитель председателя Рипсиме Стамбулян и Елена Киракосян в установленном законом порядке представили заявления об отказе от мандатов>, - говорилось в заявлении партии. Отмечается, что партия продолжит свою деятельность на оппозиционном поле в рамках декларируемых партией ценностей и политики. <В то же время мы хотели бы поблагодарить наших коллег из фракции "Армения" за путь, пройденный вместе и за совместную работу, пожелав им успехов в их деятельности и борьбе>, - подчеркивалось в заявлении.

Напомним, что ранее о своем намерении сложить мандат заявил и представитель фракции, юрист Арам Вардеванян.