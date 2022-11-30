Среда, 30 Ноября 2022 14:21

АрмИнфо.Америабанк запустил новый инструмент для бесконтактных безналичных платежей – Ameria PhonePOS, позволяющий использовать смартфон в качестве POS-терминала и получать безналичные платежи в любом месте, удобным, быстрым и надежным способом.



Приложение предназначено для юридических лиц/частных предпринимателей, предоставляя им возможность получать безналичные платежи без использования физического POS-терминала.

PhonePOS – программное решение нового поколения. Для безналичных транзакций, осуществляемых через него, применяются новые технологии, соответствующие международным стандартам безопасности. Приложение предназначено для смартфонов Android 8.1 и выше с функцией NFC.

С помощью приложения Ameria PhonePOS, кроме получения платежей, можно также отслеживать отчеты и отправлять квитанции об оплате на электронный адрес клиента.

Терминалы Ameria PhonePOS обслуживают как дебетовые, так и кредитные карты видов «ArCa», «MasterCard», «Visa» и «Mir».

При активации приложения действует специальное предложение:

Первые 100 клиентов, которые активируют услугу, получат бесплатную карту VISA Business

Бесплатное обслуживание до 31.12.2023г., вне зависимости от месячного оборота через Ameria PhonePOS

Бесплатный онлайн-банкинг юридическим лицам/частным предпринимателям на весь срок действия услуги

Для получения более подробной информации о специальном предложении и тарифах перейдите по ссылке.

Для активации приложения Ameria PhonePOS необходимо посетить любой филиал Америабанка и заполнить заявку-договор на регистрацию торгового пункта. За активацию и техническое обслуживание услуги плата не взимается.

Несмотря на то, что приложение запущено лишь недавно, оно уже успело вызвать большой интерес среди клиентов. Ответы на ряд вопросов, возникающих у клиентов в связи с Ameria PhonePOS – в видеоматериале.

Об Америабанке

Америабанк является крупнейшим финансовым учреждением Армении с объемом активов свыше 1 триллиона драмов РА и играет важную роль в экономике страны. Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг через многофункциональную платформу, с акцентом на цифровые продукты.

Банк придерживается клиентоориентированной политики для обеспечения высокого качества обслуживания и удовлетворенности банковским опытом в современной цифровой среде.

Америабанк привержен принципу ответственного ведения бизнеса и способствует переходу Армении к экологически устойчивому будущему.