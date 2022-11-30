Среда, 30 Ноября 2022 12:38

АрмИнфо. Прокуратура Армении начала публичное уголовное преследование в отношении дочери бывшего начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Согласно источнику, в ходе уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом, получены фактические данные о том, что дочь бывшего начальника полиции Ю.Г. в 2015-2018 годах оказывала содействие заместителю начальника полиции Л.Е., занимавшего должность командующего войсками полиции, в присвоении доверенного ему имущества в особо крупном размере и устранении препятствий. В частности, по данным следствия, занимавший должность начальника Полиции РА Владимир Гаспарян приказом от 7 марта 2015 года назначил свою дочь старшим офицером оперативного отдела войск Полиции РА. 16 марта 2018 года она была назначена начальником отдела по работе с личным составом и в тот же день ей было присвоено звание подполковника Полиции. 19 марта того же года дочь Владимира Гаспаряна вновь была назначена старшим офицером оперативного штаба войск Полиции, а 10 мая 2018 года на основании своего рапорта была уволена из Полиции. При этом, с момента назначения, вплоть до увольнения, она не появлялась на работе, однако Л.Е, зная о происходящем, исправно подписывал документы, на основании которых дочери Владимира Гаспаряна выписывалась зарплата, отпускные, премиальные и иные выплаты. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 8, 838 млн драмов.

30 ноября 2022 года надзорный прокурор принял решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении дочери Владимира Гаспаряна по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. Дело направлено в Антикоррупционный комитет для предъявления обвинения и применения санкций.