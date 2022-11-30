Среда, 30 Ноября 2022 12:35

АрмИнфо. В то время как Палата представителей и Сенат США подводят итоги 117-го Конгресса, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призывает законодателей принять пакет помощи Арцаху на сумму $50 миллионов в рамках пакета расходов на конец года, который они в настоящее время рассматривают.

Как сообщает АНКА, в письме председателю сенатского комитета по международным отношениям Бобу Менендесу председатель ANCA Раффи Амбарян выразил признательность от имени американской армянской общины и партнеров по коалиции за недавние слушания по политике США на Кавказе.

В организации напомнили, что сенатор Менендес был прямолинеен на протяжении всего слушания, заявив: <Мне кажется, что Соединенные Штаты находятся в постели с Азербайджаном>. Задавая вопрос за вопросом, председатель Менендес настаивал на том, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и старший советник Госдепартамента по переговорам на Кавказе Филип Рикер обходили ограничения по 907 разделу на помощь США Азербайджану и не направляли помощь арцахским армянам, перемещенным в результате азербайджано-турецкой агрессии.