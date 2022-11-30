Среда, 30 Ноября 2022 12:34

АрмИнфо.102 года назад Ревком Азербайджана признал Нагорный Карабах частью Армении. Об этом написал экс-вице-спикер парламента Армении, член Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

<30-ого ноября 1920г.,Ревком Азербайджана (Революционный комитет - в то время главный орган большевистской власти) в своем заявлении признал территории, на которые ранее претендовал Азербайджан - Нагорный Карабах, Зангезур и Нахиджеван, неотъемлемой частью Армении.

Национальный Совет Азербайджанской ССР, на основе соглашения между Ревкомом Азербайджана и правительствами Азербайджанской ССР и Армянской ССР, декларацией от 12-ого июня 1921г. провозгласил Нагорный Карабах неотъемлемой частью Армянской ССР>, - напомнил он.

При этом Шармазанов добавил, что на основе заявления Советского Азербайджана об отказе от претензий на Нагорный Карабах, Зангезур и Нахиджеван и соглашения между правительствами Армении и Азербайджана от июня 1921г. Армения тоже провозгласила Нагорный Карабах своей неотъемлемой частью.

По его словам, текст декрета, принятого правительством Армении, был опубликован как в прессе Армении, так и Азербайджана ("Бакинский рабочий", орган Центрального Комитета Азербайджанской Коммунистической партии, от 22-ого июня 1921г.). <Таким образом, свершилось правовое закрепление присоединения Нагорного Карабаха к Армении. В контексте норм международного права это стало последним законным актом по Нагорному Карабаху во время коммунистического режима>,- резюмировал он.