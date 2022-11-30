Среда, 30 Ноября 2022 12:32

АрмИнфо. Премьер-министр Армении, председатель правления партии <Гражданский договор> Никол Пашинян 29 ноября провел заседание правления правящей силы.

Как сообщает пресс-служба партии, на заседании был утвержден состав аппарата партии.

По предложению Пашиняна, его заместителем по линии партии назначен депутат парламента Ваагн Алексанян, который будет курировать внешние связи и развитие. Другой заместитель - председатель постоянной парламентской комиссии по финансово-бюджетным и кредитным вопросам Геворк Папоян будет координировать работу с территориальными структурами.

<Обсуждены также ряд других вопросов повестки>, - говорится в сообщении.