Среда, 30 Ноября 2022 12:31

АрмИнфо. После 44-дневной войны на Армению и Арцах со стороны вооруженных сил Азербайджана было совершено 5 нападений. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Он отметил, что самая большая проблема не в том, что Азербайджан последовательно нагнетает обстановку на границе, чтобы подтолкнуть события к эскалации. Они были предсказуемы заранее, как с точки зрения данных разведки, так и с точки зрения фактологического анализа, но для их предотвращения не использовались необходимые дипломатические и военные инструменты.

<Власть внутри страны действует по принципу <резать льва>, а внешние вызовы встречает в статусе ягненка, жертвы>, - написал депутат