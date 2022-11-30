Среда, 30 Ноября 2022 12:20

АрмИнфо. По положению на утро 30 ноября в Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

В частности, как отмечает источник, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона. На участках под названием <Зангер> и <Мегру сар> Сюникского региона идет снег.

Согласно полученным данным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда - Ларс открыта для всех типов транспортных средств.